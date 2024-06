BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach Ansicht einer Expertin einen interessanten Zeitpunkt für seine China-Reise gewählt. "Das ist definitiv spannend", sagte die China-Forscherin Nadine Godehardt von der Stiftung Wissenschaft und Politik der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es gibt derzeit eine gewisse Charmeoffensive von chinesischer Seite Richtung Europa." Sie verwies unter anderem auf Visaerleichterungen, Erleichterungen bei der Nutzung europäischer Kreditkarten und die Europa-Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Die chinesische Regierung sei vor den US-Präsidentschaftswahlen mit unsicherem Ausgang im November bemüht herauszufinden, wo Deutschland als wichtige Wirtschaftsmacht stehe.

In seinen Gesprächen in China sollte Habeck aus Sicht Godehardts die Eigenständigkeit in Handelsfragen betonen. Es gelte der Sichtweise entgegenzuwirken, dass Deutschland und die Europäische Union hier durch die USA und ihre Politik beeinflusst seien.