DÜSSELDORF/POTSDAM (dpa-AFX) - Um die Darstellung von Kindesmissbrauch und sexualisierter Gewalt durch Künstliche Intelligenz (KI) zu verhindern, müssen nach Ansicht von NRW-Innenminister Herbert Reul gesetzliche Regelungen getroffen werden. "Wir müssen in Deutschland schon jetzt klare Grenzen ziehen, um den Ermittlern das nötige juristische Werkzeug zu geben", sagte der CDU-Politiker der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" ("WAZ"/Mittwoch und waz.de).

NRW will bei der an diesem Mittwoch in Potsdam beginnenden Innenministerkonferenz (IMK) einen entsprechenden Beschlussvorschlag machen. Das sagte auf Anfrage auch ein Sprecher des NRW-Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur.