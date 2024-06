FUZHOU (dpa-AFX) - Bei den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in Südchina sind vier weitere Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit). In der südöstlichen Provinz Fujian im Kreis Shanghang war demnach 24 Stunden lang Dauerregen gefallen. Damit kamen bislang durch die Unwetter mindestens 13 Menschen ums Leben, weitere wurden vermisst.

Rund 66 500 Menschen in dem Kreis waren von den Regenfällen betroffen. In Fujian und der Provinz Guangdong kamen in den vorangegangenen Tagen bereits mehrere Menschen ums Leben, etwa bei Erdrutschen. Auch in anderen Landesteilen im Süden und Südosten blieb die Lage angespannt. Laut der Wetterbehörde erwarteten die Provinzen Guangxi, Jiangxi und Zhejiang am Mittwoch starke Regenfälle. Besonders im nördlichen Teil Guangxis und Fujians, wo es viele Flüsse gibt, warnte die Behörde vor erhöhter Hochwassergefahr.