ROUNDUP Sommer, Sonne, Strand - Bundesbürger zu den Sommerferien in Reiselaune Die Menschen in Deutschland sind in Reiselaune. Vor dem Start der Sommerferien, die am Donnerstag als erstes in Thüringen und Sachsen beginnen, berichten Veranstalter von kräftiger Nachfrage und teilweise schon ausgebuchten Hotels. "Die Deutschen …