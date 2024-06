Im Oktober 2022 markierte das Paar USD/JPY bei 151,9440 JPY sein vorläufiges Verlaufshoch, eine anschließende Konsolidierung dauerte bis Januar letzten Jahres an. Dort nahm das Paar einen robusten Aufwärtstrend auf, der im November 2023 erneut zu einem Test der Hürde aus 2022 geführt hatte. Nach einem kleineren Rücksetzer gelang schließlich im April ein Durchbruch über diese Barriere, in der Folge konnte ein frisches Rekordhoch bei 160,2090 JPY Ende April dieses Jahres markiert werden. Genau diese Marke steuert das Paar erneut an, muss hierzu aber noch über den Widerstand von 157,85 JPY springen.

Langsam, aber sicher…