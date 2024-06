Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb der Februarhochs ist zustande gekommen und hat ein Folgekaufsignal ausgelöst. Aus technischer Sicht steht der Booking-Aktie nun Kurspotenzial bis an 4.321 US-Dollar bereit. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren jedoch im Bereich von 4.175 US-Dollar rechnen. Kommt es dagegen zu einem unerwartet starken Abverkauf unter 3.853 US-Dollar, müsste als Unterstützung der Bereich um 3.711 US-Dollar einspringen. An diese Kursmarke eilt von unten her bereits der 200-Tage-Durchschnitt herbei und dürfte zusätzlich für Halt sorgen.

Trading-Strategie: