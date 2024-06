Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der preisbereinigte Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist zuletzt gesunken. Er war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2024 gegenüber März saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent niedriger. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 5,6 Prozent.Zum Rückgang des Auftragsbestands trug wie bereits in den Vormonaten auch im April 2024 hauptsächlich die Entwicklung in der Automobilindustrie bei. Mit saison- und kalenderbereinigt -3,0 Prozent im Vergleich zum März ging der Auftragsbestand hier bereits im 15. Monat in Folge zurück. Positiv auf den Auftragsbestand wirkte sich hingegen der Anstieg im Bereich Sonstiger Fahrzeugbau aus (Flugzeuge, Schiffe, Züge; +0,7 Prozent).Die offenen Aufträge aus dem Inland fielen im April 2024 gegenüber März 2024 um 0,9 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland sank um 0,2 Prozent. Bei den Herstellern von Investitionsgütern verringerte sich der Auftragsbestand um 0,5 Prozent und im Bereich der Vorleistungsgüter um 1,0 Prozent. Im Bereich der Konsumgüter stieg er um 0,6 Prozent.Die Reichweite des Auftragsbestands fiel im April im Vormonatsvergleich auf 7,1 Monate (März 2024: 7,2 Monate), so die Statistiker weiter. Bei den Herstellern von Investitionsgütern verringerte sie sich auf 9,7 Monate (März 2024: 9,8 Monate) und bei den Herstellern von Vorleistungsgütern auf 4,0 Monate (März 2024: 4,1 Monate). Die Reichweite bei den Herstellern von Konsumgütern blieb unverändert bei 3,5 Monaten.