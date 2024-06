Der Trump-Media-Aktie ist im nachbörslichen US-Handel um mehr als 17 Prozent abgestürzt, nachdem der Eigentümer der Truth Social-App mitgeteilt hatte, dass die Registrierung zusätzlicher Aktien von der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) für wirksam erklärt worden war. Marktteilnehmer befürchten, dass die Maßnahmen das Gesamtangebot an Aktien aufblähen und damit den Kurs der Aktie senken würden.

Der Aktienkurs war bereits während des regulären Handels um fast zehn Prozent eingebrochen. Die Erklärung der SEC ermächtigt frühe Investoren von Trump Media, öffentliche Optionen auszuüben, die sie an dem Unternehmen halten. In einem am Dienstag bei der SEC eingereichten Prospekt erklärte Trump Media, dass bei der Ausübung dieser Optionen bis zu 14.375.000 zusätzliche Aktien ausgegeben werden könnten.