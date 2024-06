Die anhaltenden Schwierigkeiten in der Solar-Branche, verursacht durch die anhaltend hohen Marktzinsen sowie Überkapazitäten, werden zu deutlich schwächeren Geschäften als bislang befürchtet führen.

Der deutsche Solarausrüster SMA Solar steht zur Wochenmitte vor einem rabenschwarzen Handelstag. Nachdem das Unternehmen am Dienstagabend seine Prognose für 2024 gesenkt hat, brach das Papier schon in der Vorbörse um zeitweise über 30 Prozent ein.

Umsatz- und Gewinnprognose knallhart gekürzt

Seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr korrigierte SMA Solar von 1,95 bis 2,22 Milliarden Euro auf nun 1,55 bis 1,7 Milliarden US-Dollar. Damit werden rund 400 Millionen Euro beziehungsweise 20 Prozent weniger Umsatz erwartet.

Auch beim operativen Gewinn setzte das Unternehmen den Rotstift an. Die EBITDA-Prognose wurden von 220 bis 290 Millionen Euro auf 80 bis 130 Millionen Euro reduziert. Damit peilt der Konzern nicht einmal die Hälfte des zuvor erwarteten Gewinnes an, was auf weiter sinkende Margen hindeutet.

Hohe Lagerbestände belasten Geschäfte

In seiner knappen Pressemitteilung begründete SMA Solar die Streichung der bisherigen Jahresziele mit den Worten: "Grund für die Anpassung der Prognose ist neben einem anhalten volatilen Markt der verzögerte Anstieg des Auftragseingangs infolge der weiterhin hohen Lagerbestände bei Distributoren und Installateuren."

Diese Probleme sind auch bei anderen Herstellern von Solarequipment wie dem Wechselrichterproduzenten SolarEdge bekannt, dessen Aktie sich ebenfalls im Freifallmodus befindet und ein neues Mehrjahrestief erzielt hat.

Aktie im Crash-Modus, kaum Unterstützung in Sicht

Erst vor wenigen Tagen hatte die Aktie von SMA Solar eine wichtige Unterstützung gerissen und damit weiteres Abwärtspotenzial eröffnet. Nach der Prognosesenkung werden allerdings selbst die Bärenmarkttiefs aus dem Jahr 2022 pulverisiert.

Damit verfügt die Aktie derzeit kaum mehr über nennenswerte Unterstützungen. Neben der psychologisch wichtigen Marke von 30 Euro kommt eine kleine Support-Zone im Bereich von 26 bis 24,50 Euro als Auffangzone in Betracht.

Fazit: Schwacher Investment-Case jetzt noch schwächer

Angesichts der am Mittwoch zu erwartenden Kursverluste in der Aktie von SMA Solar sind Anleger gut beraten, sich hier vorerst nicht zu engagieren, erst recht nicht auf der Long-Seite oder gar mit volatilitätsabhängigen Derivaten wie Optionsscheinen.

Was Investitionen mit einem langfristigen Anlagehorizont betrifft: Hier sollte einerseits eine nachhaltige Bodenbildung im stark angeschlagenen Chartbild sowie andererseits eine Stabilisierung der Geschäfte und des Ausblicks abgewartet werden.

Bis es so weit ist, dürften klassische Energieversorger sowie der US-Solarmodulhersteller First Solar ein weitaus attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis bieten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion