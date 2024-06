AKTIEN IM FOKUS/Bernstein-Empfehlung Kion erholt - Jungheinrich aber Favorit Eine Empfehlung der Investmentbank Bernstein hat den Aktienkurs von Kion am Mittwochmorgen in Gang gebracht. Die Papiere des Staplerkonzerns erholten sich auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 7 Prozent auf 43,50 Euro, nachdem sie am Freitag …