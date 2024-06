HANGZHOU, China, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Hikvision organisierte das LED-Display-Launch-Event 2024 und präsentierte bedeutende Verbesserungen in Forschung und Entwicklung sowie in der Produktpalette. Auf dieser spektakulären Veranstaltung wurde das weltweite Publikum mit dem koordinierten Betrieb von zwei Produktionsstätten beeindruckt, dem Debüt der 5. Generation von LED-Cabinets sowie der Einführung verschiedener LED-Produkte für Außenanzeigen, kreative Displays, Module und Steuerungen.

Hikvision, weithin bekannt für seine Videosicherheitslösungen, wagte sich bereits vor mehr als einem Jahrzehnt auf den LED-Markt. Das Unternehmen hat seine technologischen Fortschritte kontinuierlich in Marktvorteile umgesetzt. Inzwischen sind seine Produkte in über 150 Ländern erhältlich.

Der Grund für diese beeindruckende Entwicklung sind die bahnbrechenden digitalen Fertigungskapazitäten von Hikvision. Die beiden Produktionsstätten in Tonglu und Wuhan verfügen zusammen über eine beachtliche jährliche Produktionskapazität von mehr als 500.000 Quadratmetern. Während des gesamten Herstellungsprozesses hält sich Hikvision an strenge Standards und gewährleistet ein erstklassiges Qualitätsmanagement.

Beeindruckendes Debüt: das LED-Cabinet der 5. Generation als Gamechanger

Auf der spektakulären Veranstaltung präsentierte Hikvision sein LED-Cabinet der 5. Generation, das die neuesten Fortschritte in der Displaytechnologie zeigt. Mit ihrem fortschrittlichen Industriedesign verspricht diese neue Version branchenführende Performance und Komfort.

Mit einer fortschrittlichen Cabinet-Struktur von nur 29,3 mm und einem Gewicht von nur 17 kg/m² verbindet das neue Flaggschiff von Hikvision Eleganz mit Robustheit. Sein innovatives Big-Board-Design vereinfacht die Installation und ist mit vielfältigen Auflösungsoptionen kompatibel. Das Cabinet unterstützt sowohl die horizontale als auch die vertikale Verkabelung, wodurch die Kosten gesenkt und die Effizienz gesteigert werden.

Das LED-Cabinet der 5. Generation von Hikvision verfügt über eine einheitliche Struktur, die drei Lampenplattentechnologien beinhaltet: COB (Chip on Board), HOB (Hikvision Glue on Board) und SMD (Surface Mount Device). Auf diese Weise wird das Risiko von veraltetem Inventar und der Kostenaufwand für Produktiterationen gesenkt. Die Ultra-Produktreihe bietet nahtlosen Pixelpitch-Ersatz und Farbkonsistenz durch Kalibrierung in einem einzigen Gehäuse. Die Solid Plus- und Solid-Produktreihen zeichnen sich durch Langlebigkeit, unkomplizierte Wartung und hohe Energieeffizienz aus.