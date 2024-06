Der Alphabet-Tochter Waymo ist es gelungen, wovon Tesla-Aktionäre träumen und dafür hohe KGVs in Kauf nehmen. Waymo hat veröffentlicht, dass seine Robotaxis mittlerweile die Marktreife erreicht haben und fahrerlos 24 Stunden, 7 Tage die Woche ihren Dienst erfüllen. So sollten die autonomen Autos allen anderen Herstellern weit voraus sein. Jetzt ist Alphabet gefordert, die Hightech-Autos zum lukrativen Business zu machen. Robotaxis von Waymo sind in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona sowie in San Francisco und Los Angeles in Kalifornien unterwegs. Waymo hat inzwischen 672 Fahrzeuge im Einsatz und wickelt 50.000 Fahrten pro Woche ab.

Zum Chart