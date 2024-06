Vancouver, British Columbia--(19. Juni 2024) / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma APEX Geoscience Ltd. („Apex“) aus Edmonton (Alberta) damit beauftragt hat, das Unternehmen bei der Aktualisierung des NI 43-101-konformen technischen Berichts über das zu 100 % unternehmenseigene Silber-Kobalt-Projekt Hector zu unterstützen. Das Projekt erstreckt sich über 5.542 Acres in der historischen Silber-Kobalt-Bergbauregion Cobalt in Ontario.

Jim Nelson, President von Cruz Battery Metals, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir die Firma Apex, mit der wir bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet haben, mit der Aktualisierung des NI 43-101-konformen technischen Berichts für das Projekt Hector beauftragen konnten. Die Silberpreise sind im Jahr 2024 in die Höhe geschnellt, daher ist dies ein guter Zeitpunkt, um unsere Silber-Kobalt-Projekte wieder in den Fokus zu rücken und Pläne für die Wiederaufnahme der Arbeiten an unserem Lithiumprojekt Solar in Nevada zu erarbeiten. Mit einem Kassenbestand in Höhe von über 1,5 Millionen $ verfügen wir über mehr als genug Barmittel, um alle für 2024 geplanten Arbeitsprogramme und Marketinginitiativen durchzuführen. Dies wird Cruz in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 einen verstärkten Nachrichtenstrom bescheren und Cruz in die Lage versetzen, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.“

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz besitzt mehrere Projekte in ganz Nordamerika. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 8.135 Acres große Lithiumprojekt Solar und das 240 Acres große Lithiumprojekt Clayton Valley. Das 5.542 Acres große Kobaltprojekt Hector des Unternehmens befindet sich in der Nähe der Ortschaft Cobalt (Ontario) und weist Potenzial für Kobalt, Silber und Diamanten auf. Zu den Projekten des Unternehmens in Idaho gehören das 2.211 Acres große Projekt im Idaho Cobalt Belt und das 80 Acres umfassende Kobaltprojekt Idaho Star. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

