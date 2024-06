EcoFlow, ein führendes Unternehmen im Bereich tragbarer Stromversorgungs- und erneuerbarer Energielösungen, präsentiert das neue EcoFlow Hausenergie Ecosystem. Es ermöglicht Hausbesitzern, mehrere Anwendungen zu verwalten, um Energielösungen einfach an ihre Präferenzen anzupassen und gleichzeitig die Einsparungen innerhalb eines einheitlichen Systems zu maximieren.

Darüber hinaus erweitert EcoFlow das EcoFlow Hausenergie Ecosystem um das neue Energieprodukt PowerOcean Plus, mit dem die Nutzer ihren gesamten Haushalt mit Energie versorgen und so die Nutzung von Solarenergie maximieren können.

Durch die Integration von dynamischer Preisgestaltung und Energie Optimierungsalgorithmen von Tibber ermöglicht das Hausenergie Ecosystem maximale Einsparungen durch die intelligente Nutzung fluktuierender Energiepreise.

DÜSSELDORF, Deutschland, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, ein führendes Unternehmen für mobile Stromversorgung und erneuerbare Energielösungen, hat heute auf der Intersolar das EcoFlow Hausenergie Ecosystem vorgestellt. Dieses ganzheitliche Energiesystem bietet eine breite Palette an Energieprodukten für Privathaushalte, darunter die neueste Ergänzung der PowerOcean Serie, PowerOcean Plus, und ermöglicht es Nutzern, ihre individuellen Energielösungen für ihren Haushalt zu konfigurieren. Durch die Einbindung von Tibber unterstützt EcoFlow PowerOcean dynamische Tarife zur Maximierung der Kosteneinsparungen.

EcoFlow Hausenergie Ökosystem: Eine umfassende Lösung für Energieunabhängigkeit

In einem Markt, der mit nicht aufeinander abgestimmten Angeboten verschiedener Hersteller gesättigt ist, müssen Nutzer oft mehrere Anwendungen und Schnittstellen bedienen, was eine effektive Energieüberwachung und -effizienz erschwert. Um dieser Herausforderung zu begegnen, präsentiert EcoFlow das EcoFlow Hausenergie Ecosystem. Diese umfassende Suite umfasst das Flaggschiff PowerOcean Solaranlage mit Speicher, die PowerHeat und PowerGlow Heizlösungen, das PowerPulse EV-Ladegerät und eine Reihe von Smart Devices wie Smart Thermostate und Smart Plugs. Mit seiner breiten Produktpalette ist das EcoFlow Hausenergie Ecosystem auf die individuellen Bedürfnisse von Hausbesitzern zugeschnitten und ermöglicht die einfache Anpassung der Energielösungen an individuelle Präferenzen bei gleichzeitiger Maximierung der Einsparungen durch ein einheitliches System.