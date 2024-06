Vancouver, British Columbia, den 19. Juni 2024 - ReGen III Corp. (TSXV: GIII) (OTCQB: ISRJF) (FWB: PN4) (ReGen III oder das Unternehmen), ein führendes Cleantech-Unternehmen, welches das patentierte ReGen-Verfahren zur Aufbereitung von gebrauchtem Motoröl (UMO") zu hochwertigen Grundölen der Gruppe III kommerzialisiert, gibt heute bekannt, dass das Loan Programs Office („LPO") des Department of Energy („DOE") das Unternehmen darüber informiert hat, dass sein Projekt RG3 Texas LLC mit einer Kapazität von 5.600 Barrel pro Tag die Definition eines förderfähigen innovativen Energieprojekts erfüllt, was einen Meilenstein im Antragsverfahren darstellt.

Diese Feststellung des LPO ermöglicht es ReGen III, seinen Teil-II-Antrag für eine Kreditgarantie (der „Teil-II-Antrag") gemäß Titel 17 des Energy Policy Act von 2005 zu stellen. Das vom DOE garantierte Darlehen würde, sofern es gewährt wird, eine nicht verwässernde Finanzierung von bis zu 70 Prozent der förderfähigen Projektkosten im Zusammenhang mit der Planung und dem Bau der vom Unternehmen geplanten Altöl-Raffinerie in Texas City, Texas, ermöglichen.

Der Einreichung des Teil-I-Antrags von ReGen III beim LPO ging ein ausführliches Konsultationsverfahren mit dem DOE im Vorfeld der Antragstellung voraus. Die Einreichung des Antrags des Unternehmens war der Höhepunkt vieler Monate Arbeit, in denen die Technologie und die Geschäftspläne des Unternehmens vom DOE auf ihre Eignung für Titel 17 geprüft wurden. Der Teil-I-Antrag von ReGen III umfasste Projektdaten von Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens, eine Bestandsaufnahme der Treibhausgasemissionen und eine Lebenszyklusanalyse von GHD Services Inc., ein Finanzmodell und Datenunterstützung von National Bank Financial Inc. sowie Antragsberatungsdienste von Raymond James & Associates Inc. sowie rechtliche Beiträge und Überlegungen von Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Seite 2 ► Seite 1 von 4