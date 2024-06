Aalen-Waldhausen (ots) -



- Erstes Pilotprojekt mit Vonovia in Deutschland gestartet

- Wandaufbau mit solarer Nutzung und NET-Zero-Standard



Gemeinsam haben ELK und GAP Solution einen integrierten Wandaufbau mit solarer

Nutzung entwickelt, der die serielle Sanierung von mehrgeschossigen Wohngebäuden

auf NET-Zero-Standard deutlich einfacher und kosteneffizienter macht. Im

Ergebnis steht ein industrialisierter Arbeitsprozess, der Wohnbausanierungen in

größerem Umfang bei kürzerer Bauzeit und zu niedrigeren Kosten ermöglicht. Im

Rahmen eines Pilotprojekts mit Vonovia als Auftraggeber werden rund 8.000

Quadratmeter Fassadenfläche mit der von ELK und GAP entwickelten Lösung

realisiert. Als Resultat der Sanierungsmaßnahmen werden die insgesamt 112

Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von rund 8.300 Quadratmetern von der

Energieeffizienzklasse E auf A+ hochgestuft.





Johann Aschauer, Gründer und Geschäftsführer von GAP Solution: "In Deutschlandmüssen rund 60 % des Gebäudebestands bis zum Jahr 2040 thermisch saniert werden,um die gesetzlich geforderte Klimaneutralität zu schaffen. Mit konventionellenMethoden ist das allein schon wegen fehlender Arbeitskräfte unmöglich zuschaffen. Daher brauchen wir unbedingt serielle Lösungen, um den Gebäudebestandzukunftsfit zu machen."Stefan Anderl, Geschäftsführer von ELK, ergänzt: "Wir suchen seit JahrenLösungen für serielle Sanierungen und haben mit GAP Solution einen langfristigenPartner gefunden, dessen Expertise im deutschsprachigen Raum einzigartig ist.Während andere noch Grundlagenforschung betreiben, ist die Firma GAP Solutionlängst über die Konzeptphase hinaus und bietet marktfähige Lösungen. Als starkerPartner für Entwicklung und Industrialisierung können wir nun die PS gemeinsamauf die Straße bringen."Der gesamte Wandaufbau, inklusive der Paneele mit solarer Nutzung, weist einenhohen Vorfertigungsgrad auf und wird ohne Gerüst direkt an die bestehende Hülledes Gebäudes montiert. Im Vergleich zu konventionellen Bauverfahren lassen sichdadurch Zeiteinsparungen von bis zu 80 % realisieren. Neben der Bereitstellungvon integrierten PV-Modulen bietet die Solarwaben-Fassade eine passive solareNutzung, indem sie das Gebäude mit einem temperierten Luftpolster umhüllt. Sowird die Dämmleistung ohne kostenintensive Technik maßgeblich verbessert, waszur Senkung des gebäudeeigenen Energieverbrauchs beiträgt.Johann Aschauer zur neuen Kooperation: "Wir arbeiten seit Jahrzehnten an denWerkzeugen, um die für 2040 angestrebte Klimaneutralität im Gebäudebestand zuermöglichen. Die technischen Lösungen dafür liegen längst alle vor und wurdenumfangreich erprobt. Jetzt geht es gemeinsam mit ELK darum, diese Lösungen raschin die Breite zu bringen. Durch die industrielle Vorfertigung und Montage könnenwir für unsere Kunden Kosten sparen und die Abwicklungsgeschwindigkeit erhöhen,sodass die Klimawende wirklich möglich wird."Pressekontakt:Ummen Communications GmbHDr. Tilman PradtTel. +49 160 90330098mailto:pradt@ummen.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175427/5804476OTS: ELK BAU GmbH