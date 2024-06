FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen hat der Dax am Mittwoch moderat nachgegeben. Im recht ruhigen Handel mangelte es zur Wochenmitte an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags zuvor nur minimal im Plus geschlossen und an diesem Mittwoch wird in den Vereinigten Staaten wegen des Gedenk- und Feiertages "Juneteenth" nicht gehandelt.

Im frühen Geschäft gab der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 18 070,69 Punkte nach. Am Montag hatte er seine Korrektur erst einmal gestoppt und sich auch am Dienstag von der stützenden 100-Tage-Durchschnittslinie weiter nach oben hin abgesetzt. Diese Linie gilt als ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend am deutschen Aktienmarkt.