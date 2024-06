KI-Blase um Nvidia: Studie zeigt die triste KI-Realität!

Nvidia hat gestern Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Welt überholt - die KI-Blase hat also einen neuen Höhepunkt erreicht! Warum ist KI eine Blase? Weil die Realität bisher sehr trist aussieht, wie nun eine Studie (siehe unten Artikel-Empfehlung) zeigt: das große Problem sehen die in dieser Studie befragten Unternehmen darin, dass sie erstens mit KI nicht wirklich Geld verdienen, und zweitens die Kosten für die Implentierung von KI gleichzeitig massiv steigen. Also viel Ausgaben für wenig Einkommen - das ist nicht gerade ein schlagendes Argument für KI! Wie weit wird die Nvidia-Euphorie noch gehen? Bald jedenfalls dürfte sich zeigen, dass die Investitionen in KI-Chips nicht mehr steigen, sondern fallen. Heute US-Feiertag - der Dax ist auf sich alleine gestellt..

Hinweise aus Video: