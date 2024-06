NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kion von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 55 Euro belassen. Nach einem deutlichen Kursrückgang seit März werde die Aktie nun rund 10 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2024 und mit einem Abschlag von rund 30 Prozent zum europäischen Industriegüter-Sektor gehandelt, begründete Analyst Philippe Lorrain sein neues Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kion sei gut positioniert, um von den langfristigen Megatrends zu profitieren, die die Intralogistikbranche prägen. Er erwähnte Themen wie Automatisierung/Digitalisierung, Fragmentierung der Lieferkette und Elektrifizierung von Gabelstaplern. Lorrain bleibt aber dabei, dass er die Aktie des Konkurrenten Jungheinrich bevorzugt./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 21:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 05:30 / UTC

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 41,06EUR auf Tradegate (19. Juni 2024, 09:59 Uhr) gehandelt.



