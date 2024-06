WIESBADEN (ots) - Kostensteigerungen zu Jahresbeginn führen zu höheren Preisen

in vielen Dienstleistungsbereichen



Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2024



+1,0 % zum Vorjahresquartal





+1,3 % zum VorquartalDie Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland waren im 1. Quartal 2024um 1,0 % höher als im 1. Quartal 2023. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, stiegen die Preise gegenüber dem 4. Quartal 2023 um 1,3 %.Kostensteigerungen etwa für Energie und Personal führten dazu, dass Unternehmenin vielen Dienstleistungsbereichen ihre Preise zu Jahresbeginn anpassten.Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: -1,9 % gegenüber dem VorjahresquartalMit -1,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnete der WirtschaftsabschnittVerkehr und Lagerei im 1. Quartal 2024 als einziger Abschnitt imDienstleistungssektor einen leichten Preisrückgang. Maßgeblich dafürverantwortlich war die Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt, wodie Preise in Folge der wirtschaftlichen Abkühlung und der daraus resultierendenschwächeren Nachfrage um 13,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal fielen. Gegenüberdem 4. Quartal 2023 gab es hier mit +26,6 % allerdings einen starken Anstieg.Bedingt durch die Attacken auf Schiffe im Roten Meer durch die Huthi-Rebellenwichen Handelsschiffe zwischen Europa und Asien vielfach auf die deutlichlängere Route um den afrikanischen Kontinent aus, was zu höheremKraftstoffverbrauch und entsprechend höheren Frachtraten führte. Dementsprechenderhöhten sich die Preise für Seespeditionen, wodurch die Preise fürSpeditionsleistungen insgesamt gegenüber dem Vorjahresquartal zwar um 2,1 %zurückgingen, gegenüber dem 4. Quartal 2023 mit +5,6 % jedoch stark anstiegen.Ebenfalls stark stiegen die Preise für sonstige Post-, Express- undKurierdienste mit +4,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal und +2,8 % zumVorquartal. Gestiegene Energie- und Personalkosten waren hierfür die Ursachen.Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation: +1,7 % gegenüber demVorjahresquartalIm Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation gab es mit +1,7 % einenmoderaten Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal. Mit +2,9 % stiegen hierdie Preise für Softwareentwicklung und -programmierung am stärksten. Auch imBereich Datenverarbeitungs- und Hostingdienstleistungen stiegen die Preise mit+2,6 % relativ stark. Die Hauptursache hierfür waren die zu Jahresbeginnerhöhten Personalkosten als Reaktion auf die hohe Inflation des Jahres 2023sowie Personalknappheit durch Fachkräftemangel in der IT-Branche insgesamt.