Am 18. Juni gab Hyundai Mobis bekannt, dass das Unternehmen kürzlich einePilotimplementierung eines auf akustischer KI basierenden Inspektionssystems inseinem Werk in Changwon, das EPS herstellt, abgeschlossen hat.Akustische KI stellt eine neue Generation von Technologien der künstlichenIntelligenz dar, die sich von der generativen KI unterscheidet, die sich beiFragen und Antworten auf die Sprache stützt. In der verarbeitenden Industrie istsie noch relativ unerprobt.Der Schlüssel zur akustischen KI liegt in der Entwicklung von Algorithmen, diebestimmten Klängen eine Bedeutung zuweisen und entsprechende Urteileermöglichen. Hyundai Mobis hat in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen indie Entwicklung verschiedener KI-basierter Technologien investiert undpräsentiert nun auf Qualitätskontrolle spezialisierte Produktionstechnologien.Hyundai Mobis plant, das Inspektionssystem mit akustischer KI vom Werk inChangwon auf andere Komponentenproduktionslinien auszudehnen und dabei Teilenwie Bremssystemen, die aufgrund ihrer Funktionsweise von Natur aus Lärmerzeugen, Priorität einzuräumen.Choi Nak-Hyun, Vizepräsident und Leiter der digitalen Transformation bei HyundaiMobis, erklärte: "Diese Initiative ist ein bahnbrechendes Beispiel fürProzessinnovation nicht nur in der Automobilbranche, sondern in der gesamtenglobalen Fertigungsindustrie. Wir werden weiterhin differenzierte KI-basierteTechnologien für die Produktion, Forschung und Entwicklung sowie für dieVerbesserung von Arbeitsumgebungen einführen."- Analysiert die Schallwellenform des EPS-Motors (Electric Power Steering)... KIprüft die Qualität einer Einheit pro SekundeWährend bei der generativen KI die Vielseitigkeit für allgemeine Nutzer imVordergrund steht, ist die akustische KI für industrielle Anwendungenkonzipiert, insbesondere für intelligente Fabriken. Ihr Hauptvorteil ist dieVerarbeitung großer Mengen von Aufgaben in kurzer Zeit. Das Inspektionssystem imWerk Changwon kann fehlerhafte Produkte mit einer Geschwindigkeit von einerEinheit pro Sekunde erkennen.Das Werk in Changwon produziert jährlich etwa 1,3 Millionen Stück EPS. DerProduktionsprozess umfasst 23 Stufen, von der Montage der Komponenten bis zurSchwingungs- und Geräuschprüfung.Da sich EPS über das Lenkrad direkt auf das Lenkverhalten und die Sicherheitauswirkt, sind sorgfältige Qualitätskontrollen unerlässlich. Geräuschkontrollenwerden durchgeführt, indem das EPS mit Strom versorgt wird. Das vom rotierendenMotor erzeugte Geräusch erzeugt eine gleichmäßige Wellenform, die von der KIanalysiert wird, um Abweichungen oder Anomalien zu erkennen.Bisher wurden verdächtige Produkte, die einen bestimmten Schwellenwertunterschritten, nach der Montage zunächst von einem automatischen Systemgefiltert und anschließend von Fachpersonal manuell neu bewertet. Um dieWettbewerbsfähigkeit im Bereich Qualität zu verbessern, arbeitete Hyundai Mobisetwa ein Jahr lang mit Ingenieuren vor Ort, Produktionstechnologieexperten undKI-Spezialisten mit Hochschulabschluss zusammen, um Daten zu sammeln und zuanalysieren und so erfolgreich akustische KI zu entwickeln. Dieses System kannnun fehlerhafte Produkte und deren Ursachen unterscheiden.Hyundai Mobis plant, die Anwendung der akustischen KI zu validieren und zuerweitern. Im Fertigungssektor will das Unternehmen mit seiner bahnbrechendenakustischen KI kontinuierlich aussagekräftige Daten sammeln und auf Basis dieserDaten eigene KI-Modelle entwickeln. Es wird erwartet, dass sich die Genauigkeitdieser trainierten KI weiter verbessert.