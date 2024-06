Ein gewichtiger Grund für den starken Kursanstieg dürften die am Dienstag gesunkenen US-Anleiherenditen sein. Bonds waren gefragt, nachdem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen unter den Erwartungen von Volkswirten lagen und auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft hindeuteten.

Durch die kräftigen Kursgewinne konnte sich der Hang-Seng-Index deutlich über die Widerstandsmarke von 18.000 Punkten steigern, was die Chancen auf eine anhaltende Erholungsbewegung nach der Korrektur von zuletzt über 10 Prozent steigen lässt.

Fast alle Indexmitglieder (satt) im Plus

Am kräftigen Gesamtmarktanstieg waren fast alle im Hang Seng notierten Einzelwerte beteiligt. Von derzeit 82 Indexmitgliedern handelten am Mittwoch nur zwei mit Verlusten, während eine Aktie unverändert aus dem Handel ging. Alle anderen Einzelwerte verzeichneten zum Teil beachtliche Gewinne.

Angeführt wurde der Index von Hardwarehersteller Lenovo mit einem Plus von über 9 Prozent. Die Aktie profitierte vom anhaltenden Hype um Künstliche Intelligenz und der hierfür benötigten Infrastruktur sowie KI-fähigen Endgeräten. Aus demselben Grund legte auch die Aktie von Xiaomi mit einem Plus von 6,3 Prozent kräftig zu.

Ein Lebenszeichen gab es auch von Alibaba, dessen Aktie um knapp 3 Prozent kletterte und damit eine erste Gegenreaktion auf die starken Verluste in den vergangenen Wochen zeigte. Zu ähnlichen Rebounds kam es auch in den Aktien von Mitbewerber JD.com mit einem Plus von zwei Prozent sowie Baidu, dessen Aktie am Handelsplatz in New York zuletzt auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen war.

BYD trotzt Buffetts Gewinnmitnahmen, Li Auto beendet Crash

Den Gewinnmitnahmen von Warren Buffett trotzen die Anteile von BYD. Die Aktie legte um rund 1,9 Prozent zu. Damit rückt ein charttechnischer Ausbruch immer näher. Im Bereich E-Mobilität konnte sich auch Li Auto mit einem Plus von knapp 4 Prozent kräftig steigern. Die Aktie wurde in den vergangenen Wochen crashartig abverkauft und verlor gegenüber den Notierungen im März mehr als die Hälfte an Wert.

Von neuer Zuversicht über eine Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft und eines Comebacks der Verbraucherinnen und Verbraucher profitierten auch die beiden Internetwerte Tencent und NetEase, die sich jeweils um mehr als drei Prozent steigern konnten.

Fazit: Gegenbewegung könnte anhalten

Die Börse in Hongkong erwischte am Mittwoch den besten Handelstag seit vielen Wochen. Die Kurse stiegen angetrieben von fallenden Anleiherenditen auf breiter Front, vor allem die Aktien prominenter und reichweitenstarker China-Aktien konnten hiervon profitieren.

Nachdem zahlreiche Einzelwerte, darunter vor allem die Aktien von Alibaba, Baidu und Li Auto zuletzt überverkauft waren, könnten die Gewinne zur Wochenmitte der Auftakt zu länger anhaltenden Rebounds in diesen Papieren gewesen sein.

Bereits investierte Anleger halten an ihren Aktien daher fest, Trader können sich auf der Long-Seite positionieren. Wer als Händler oder Investor lieber auf prozyklische Kursbewegungen setzt, der ist aktuell vor allem bei BYD gut aufgehoben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion