München (ots) - Prime-Mitglieder in Deutschland kommen ab sofort in den Genuss

kostenloser Lieferungen ihrer Lieferando-Bestellungen ab 15 Euro*. Neben einer

breiten Produktauswahl, vielfältiger Unterhaltung, großartigen Angeboten sowie

einer schnellen und kostenlosen Lieferung bietet die Prime-Mitgliedschaft damit

ab sofort eine weitere Möglichkeit zum Sparen.



Die neue Partnerschaft zwischen Amazon und Lieferando schafft sowohl für

Prime-Mitglieder als auch für Lieferando-Partner einen großen Mehrwert.

Prime-Mitglieder können bei zehntausenden Restaurants bestellen, was sie wollen,

wann sie wollen, so oft sie wollen - und das ohne Liefergebühr.

Lieferando-Partner erreichen dank Prime noch mehr Kund:innen.







Prime-Mitgliedern, noch mehr zu sparen", sagt Jamil Ghani, Vice President Amazon

Prime. "Durch die Partnerschaft mit Lieferando wächst der Wert einer

Prime-Mitgliedschaft weiter und Kundinnen und Kunden können künftig noch mehr

Komfort, Freude und Ersparnisse mit Prime genießen."



"Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Amazon. Durch sie können

Prime-Mitglieder in Deutschland ihre Lieblingsgerichte bei zehntausenden

Restaurants unbegrenzt oft ohne Liefergebühr bestellen", sagt Andrew Kenny,

Chief Commercial Officer bei Lieferandos Muttergesellschaft Just Eat

Takeaway.com. "Damit erleichtern wir Verbraucherinnen und Verbrauchern einfach

und angenehm ihren Alltag, machen Bestellungen erschwinglicher und stärken die

Kundenbindung. Zugleich beschleunigt die Partnerschaft das Wachstum unserer

Partner, verschafft ihnen einen Türöffner zu Prime-Mitgliedern."



Um das Angebot zu nutzen, müssen Prime-Mitglieder unter

http://www.amazon.de/lieferando einmalig ihre Prime- und Lieferando-Konten

miteinander verknüpfen. Damit erhalten sie frühzeitig Zugang zur kostenfreien

Lieferung von "Lieferando Plus", einem neuen Treueprogramm, in dem Lieferando

künftig auch andere exklusive Angebote und Rabatte von Restaurants und

Handelspartnern bündeln wird.** Durch die Verknüpfung ihrer Konten erhalten

Prime-Mitglieder unbegrenzt kostenlose Lieferungen für Bestellungen bei ihren

örtlichen teilnehmenden Lieblingsrestaurants.



Zusätzlich zu dem neuen Angebot haben Mitglieder weiterhin zahlreiche Vorteile

mit Prime. Sie können jeden Tag mit exklusiven Angeboten und kostenloser

Lieferung Geld sparen und hochwertige Unterhaltung genießen - alles in einer

Mitgliedschaft. Prime beinhaltet unter anderem den unbegrenzten Zugang zu

preisgekrönten Filmen und Serien mit Prime Video Seite 2 ► Seite 1 von 3



"Mit der kostenlosen Lieferung ihrer Lieferando-Bestellungen helfen wirPrime-Mitgliedern, noch mehr zu sparen", sagt Jamil Ghani, Vice President AmazonPrime. "Durch die Partnerschaft mit Lieferando wächst der Wert einerPrime-Mitgliedschaft weiter und Kundinnen und Kunden können künftig noch mehrKomfort, Freude und Ersparnisse mit Prime genießen.""Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Amazon. Durch sie könnenPrime-Mitglieder in Deutschland ihre Lieblingsgerichte bei zehntausendenRestaurants unbegrenzt oft ohne Liefergebühr bestellen", sagt Andrew Kenny,Chief Commercial Officer bei Lieferandos Muttergesellschaft Just EatTakeaway.com. "Damit erleichtern wir Verbraucherinnen und Verbrauchern einfachund angenehm ihren Alltag, machen Bestellungen erschwinglicher und stärken dieKundenbindung. Zugleich beschleunigt die Partnerschaft das Wachstum unsererPartner, verschafft ihnen einen Türöffner zu Prime-Mitgliedern."Um das Angebot zu nutzen, müssen Prime-Mitglieder unterhttp://www.amazon.de/lieferando einmalig ihre Prime- und Lieferando-Kontenmiteinander verknüpfen. Damit erhalten sie frühzeitig Zugang zur kostenfreienLieferung von "Lieferando Plus", einem neuen Treueprogramm, in dem Lieferandokünftig auch andere exklusive Angebote und Rabatte von Restaurants undHandelspartnern bündeln wird.** Durch die Verknüpfung ihrer Konten erhaltenPrime-Mitglieder unbegrenzt kostenlose Lieferungen für Bestellungen bei ihrenörtlichen teilnehmenden Lieblingsrestaurants.Zusätzlich zu dem neuen Angebot haben Mitglieder weiterhin zahlreiche Vorteilemit Prime. Sie können jeden Tag mit exklusiven Angeboten und kostenloserLieferung Geld sparen und hochwertige Unterhaltung genießen - alles in einerMitgliedschaft. Prime beinhaltet unter anderem den unbegrenzten Zugang zupreisgekrönten Filmen und Serien mit Prime Video