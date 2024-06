Die im MDAX gelistete Aktie des Anbieters von innovativen Lösungen für Remote-Konnektivität und Support, TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900), befindet sich bereits seit Monaten stark unter Druck. Wurde sie noch am 25.8.23 bei einem 12-Monatshoch bei 17,75 Euro gehandelt, so erreichte die Talfahrt am 17.6.24 bei 10,54 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt.

Im Vorfeld der Ende Juli 2024 anstehenden Quartalszahlen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 18,50 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlungen für die TeamViewer-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn sich die Aktie nach dem jüngsten Kursrückgang zumindest wieder auf 11,50 Euro erholen kann, wo sie zuletzt am 7.6.24 gehandelt wurde.