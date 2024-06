In einem am Montag eingereichten Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) gab die von Warren Buffett geleitete Beteiligungsgesellschaft bekannt, dass sie seit dem vergangenen Donnerstag etwa 176 Millionen US-Dollar für drei separate Transaktionen von Occidental-Aktien ausgegeben hat.

Diese jüngsten Erwerbungen brachten Berkshire insgesamt auf etwa 255,3 Millionen Occidental-Stammaktien, was einem Marktanteil von rund 29 Prozent entspricht. Dieser Anteil hatte am Montag einen Wert von ungefähr 15,37 Milliarden US-Dollar. Im laufenden Monat summierten sich Berkshires Käufe auf insgesamt 5,5 Millionen Aktien.