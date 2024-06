Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) verbessert die Effizienz,Entscheidungsfindung und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Im Rahmen ihresaktuellen Arbeitsmarktbarometer für das 3. Quartal befragte die ManpowerGroup1.050 deutsche Unternehmen zur Nutzung künstlicher Intelligenz und den damitverbundenen Herausforderungen. Fast die Hälfte (39 Prozent) der Unternehmenhierzulande verwenden bereits KI, jedoch liegt Deutschland im internationalenVergleich zurück. Hohe Kosten, Datenschutzbedenken und der Mangel anMitarbeitenden mit KI-Kenntnissen sind für Unternehmen die größten Hürden beider Einführung von künstlicher Intelligenz.Weltweit haben fast die Hälfte (48 Prozent) der Unternehmen bereits KIeingeführt, einschließlich generativer dialogorientierter KI. "Deutschland istim internationalen Vergleich hinsichtlich der Anwendung von KI noch etwasverhalten, holte aber zum Vorjahreszeitraum auf. Der Anteil der Unternehmen, dieKI nutzen, stieg um 11 Prozent. Viele Unternehmen sind mittlerweile über diePhase der ersten Schritte hinaus und geben eine positive Bewertung. Nicht nur,was die Geschäftsprozesse allgemein angeht, sondern, und das ist für uns alsPersonaldienstleister interessant, auch ganz konkret in Form von verbessertenWeiterbildungsmöglichkeiten, im Recruiting und Onboarding oder auch im BereichMitarbeiterzufriedenheit", sagt Iwona Janas, Country Manager der ManpowerGroupDeutschland. "In den kommenden Monaten werden wir sehen, dass der Zugang zuKI-Tools immer einfacher für die Mitarbeitenden wird und die Adaption sowie dieProduktivität steigt. Neue Qualifikationsprofile werden gebraucht und wirbegleiten diese Entwicklung gemeinsam mit unseren Kunden."Knapp die Hälfte (48 Prozent) der deutschen Arbeitgeber erwartet in den nächstenzwei Jahren einen Personalzuwachs durch KI und maschinelles Lernen (ML), während36 Prozent der Unternehmen glauben, dass es keine Auswirkungen auf denPersonalbestand geben wird. Nur 12 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mitPersonalabbau.KI hat positiven Effekt auf Geschäftsentwicklung, Weiterbildung und SchulungenBei der Frage nach den zukünftigen Auswirkungen von KI und ML in ihremUnternehmen waren sich die Arbeitgeber in Deutschland branchen- undregionsübergreifend mit 68 Prozent einig, dass sich diese Tools positiv auf dieUnternehmens-Performance auswirken werden, insbesondere in der Finanz- undImmobilienbranche (78 Prozent) sowie im Bereich Konsumgüter & Dienstleistungen