Dortmund (ots) - Der Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

verzeichnete 2023 ein marktüberdurchschnittliches Wachstum. Die

Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft erhöhten sich um 1,2

Prozent auf 4,57 Milliarden Euro; der Markt erreichte ein Umsatzplus von 0,7

Prozent. Getragen wurde die positive Entwicklung von der Schaden- und

Unfallversicherung.



Solide und stabil aufgestellt





"In Anbetracht des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds, gestiegenerLeistungs- und Schadenaufwendungen sowie der anhaltenden Inflation sind wirunter dem Strich mit dem Geschäftsverlauf 2023 zufrieden", sagt Dr. ChristophHelmich, Vorstandsvorsitzender des Verbundes. "Nach wie vor sind wir solide undstabil aufgestellt. Unseren Kunden, Vertriebspartnern und Mitarbeitern bietenwir weiterhin Sicherheit und Verlässlichkeit. In unsicheren Zeiten wie diesenist das bedeutender denn je."Die Unternehmensgruppe mit den Marken Continentale, EUROPA und Mannheimer weistzum Jahresende 2023 einen Kapitalanlagenbestand von 26,77 Milliarden Euro aus.Das bedeutet einen Anstieg um 1,9 Prozent. Das daraus erzielteKapitalanlageergebnis beläuft sich auf 640 Millionen Euro.Substanz weiter gestärktInsgesamt erwirtschaftete der Continentale Versicherungsverbund einBruttoergebnis von 588 Millionen Euro. Nach Abzug der ergebnisabhängigen Steuernbleibt ein Rohergebnis von 518 Millionen Euro. Im vergangenen Geschäftsjahrstockte der Verbund das Eigenkapital um 31 Millionen Euro auf 1,07 MilliardenEuro auf. Seine Substanz konnte er damit weiter stärken.Der überwiegende Teil des Rohergebnisses fließt wie seit Jahren an die Kunden.Rund 487 Millionen Euro reservierte der Continentale Versicherungsverbund unteranderem für Beitragsrückerstattungen oder die Beitragsentlastung im Alter. Somitgehen 94 Prozent des Rohergebnisses an die Versicherten.Verantwortungsvolle UnternehmensführungAuch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Verbund attraktiv. Sohat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung im UnternehmenTradition. Nach einer Umfrage der Ratingagentur ServiceValue im Jahr 2023 inKooperation mit der Tageszeitung Die Welt gehört der Verbund erneut zu"Deutschlands Besten Arbeitgebern". In seiner Untersuchung wertete dasAnalysehaus die Aussagen von mehr als 700.000 Bürgerinnen und Bürgern aus.Neubau "Continentale Campus"Neben Mitarbeiterbelangen spielen der Umweltschutz sowie der verantwortungsvolleUmgang mit Ressourcen im Verbund eine immer wichtigere Rolle. Großen Wert auf