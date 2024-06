Seit Oktober letzten Jahres hat sich vorläufig eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 20,82 und grob 30,00 US-Dollar bei JD eingestellt. In dieser Schiebephase hat sich zunehmend eine inverse SKS-Formation herauskristallisiert, die Ende April schließlich erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden konnte und Kursgewinne an 35,69 US-Dollar hervorgebracht hatte. Die letzten vier Wochen waren dagegen von Abschlägen im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks zurück auf die Nackenlinie von 29,27 US-Dollar geprägt. Dort notiert der Wert aktuell und sollte an dieser Stelle sein vorausgegangenes Kaufsignal nun wieder aufnehmen.

Langfristtrend intakt