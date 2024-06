SYDNEY Australien, 18. Juni 2024 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom australischen Finanzamt im Rahmen des Förderprogramms für Forschung und Entwicklung (F&E) für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr eine Rückerstattung in Höhe von 2.624.860,47 AUD in bar erhalten hat.