Renningen-Malmsheim (ots) - K2 Systems (https://k2-systems.com/) wird in diesem

Jahr 20 Jahre alt und zeigt zum Firmenjubiläum unter dem Motto "Celebrating 20

Years of Connecting Strength" wie man Gutes besser machen kann.



Auf der vom 19. bis 21. Juni 2024 stattfindenden Energiefachmesse "The smarter E

Europe" in München präsentiert der Photovoltaik-Montagesystem-Hersteller K2

Systems mehr als ein Dutzend optimierter Produkte und digitaler Werkzeuge. Eines

haben sie gemeinsam: mit ihnen zu arbeiten, erleichtert Installateurinnen und

Installateuren die Arbeit und spart Zeit.





Mit einer Fülle an Neuheiten und zusätzlichen Features in der PlanungssoftwareK2 Base, Optimierungen beim Flachdachsystem K2 Dome 6, neuen Fassadenlösungenund einem im Handling noch einfacher zu montierendenSchneelast-Überwachungssystem K2 Buddy demonstriert der europäische Marktführeraus dem deutschen Renningen, dass er nah an den Bedürfnissen vonInstallationsfirmen agiert und die Wünsche der Praktikerinnen und Praktikerkennt. Kein Wunder: K2 Systems ist 2024 zwei Jahrzehnte auf dem Markt. Dies wirdunter dem Motto "Celebrating 20 Years of Connecting Strength" auf der IntersolarMünchen am K2 Systems-Stand in Halle A6 (Standnummer A6.280) gefeiert.Digitale InnovationenK2 Base optimiertIn diesem Jahr präsentiert K2 Systems eine ganze Reihe digitaler Innovationen.Die Macherinnen und Macher aus Renningen haben unter anderem das erfolgreichePlanungstool K2 Base erweitert und optimiert. Das macht den Workflow deutlichschneller als bisher. Das kostenlose Planungsprogramm hat inzwischen über 88.000Nutzerinnen und Nutzer und wurde bereits für die Auslegung von über zweiMillionen Projekten eingesetzt.Bestellen leicht gemacht mit K2+ Schnittstelle zu Großhändler-WebshopsK2 Base verfügt über eine neue Schnittstelle zu den Webshops führenderGroßhändler (https://k2-systems.com/unternehmen/news/genial-vernetzt-k2-base-jetzt-mit-praktischer-schnittstelle-zum-webshop-vieler-grosshaendler/) . Dieseskostenlose K2+ Feature beschleunigt und vereinfacht damit den Bestellprozess.Nach der PV-Auslegung in wenigen Schritten erhält der User eine vollständigeStückliste mit den benötigten Produkten für die projektspezifischeUnterkonstruktion. Über die neue Schnittstelle wird diese direkt digital in denWarenkorb verschiedener europäischer Photovoltaik- und Elektro-Großhändlerübermittelt. Fehleranfällige manuelle Übertragungen werden so verhindert.Aktuell sind bereits 24 europäische Großhändler angebunden, in Kürze kommen