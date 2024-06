Düsseldorf (ots) - EcoFlow (https://www.ecoflow.com/de) , ein führendes

Unternehmen für mobile Stromversorgung und erneuerbare Energielösungen, hat

heute auf der Intersolar das EcoFlow Hausenergie Ecosystem

(https://homebattery.ecoflow.com/de/home-energy-ecosystem) vorgestellt. Dieses

ganzheitliche Energiesystem bietet eine breite Palette an Energieprodukten für

Privathaushalte, darunter die neueste Ergänzung der PowerOcean Serie, PowerOcean

Plus (https://homebattery.ecoflow.com/de/products/PowerOcean-Plus) , und

ermöglicht es Nutzern, ihre individuellen Energielösungen für ihren Haushalt zu

konfigurieren. Durch die Einbindung von Tibber unterstützt EcoFlow PowerOcean

dynamische Tarife zur Maximierung der Kosteneinsparungen.



EcoFlow Hausenergie Ökosystem: Eine umfassende Lösung für Energieunabhängigkeit





In einem Markt, der mit nicht aufeinander abgestimmten Angeboten verschiedenerHersteller gesättigt ist, müssen Nutzer oft mehrere Anwendungen undSchnittstellen bedienen, was eine effektive Energieüberwachung und -effizienzerschwert. Um dieser Herausforderung zu begegnen, präsentiert EcoFlow dasEcoFlow Hausenergie Ecosystem. Diese umfassende Suite umfasst das FlaggschiffPowerOcean Solaranlage mit Speicher(https://homebattery.ecoflow.com/de/solaranlage-mit-speicher) , die PowerHeatund PowerGlow Heizlösungen, das PowerPulse EV-Ladegerät und eine Reihe von SmartDevices wie Smart Thermostate und Smart Plugs. Mit seiner breiten Produktpaletteist das EcoFlow Hausenergie Ecosystem auf die individuellen Bedürfnisse vonHausbesitzern zugeschnitten und ermöglicht die einfache Anpassung derEnergielösungen an individuelle Präferenzen bei gleichzeitiger Maximierung derEinsparungen durch ein einheitliches System.Die nutzerfreundliche EcoFlow App ermöglicht es Privatpersonen, alle Komponentendes EcoFlow Hausenergie Ecosystems über eine einzige Schnittstelle nahtlos zuintegrieren und zu verwalten. Die App enthält nun eine Reihe neuer Funktionen,darunter "Solarprognose" für Echtzeit-Vorhersage der zu erwartendenSolarproduktion, "Energie Zuweisung" für die Automatisierung der PowerOceanSystemkonfiguration basierend auf den Energiebedingungen und die"Tarifvorhersage" für kosteneffiziente Entscheidungen beim Energieeinkauf überPlattformen wie Tibber. Darüber hinaus erweitert EcoFlow seine Unterstützung mitdem PowerInsight Energiemonitor für Privathaushalte und dem EcoFlow Webportal.Beide wurden für eine optimierte Energieüberwachung und -steuerung zu Hauseentwickelt. Diese Tools bieten den Nutzern umfassende Managementfunktionen, umden Energieverbrauch zu überwachen, die Systemleistung zu optimieren und