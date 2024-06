Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) -- Weiterentwicklung des etablierten audit berufundfamilie im Themenfeld VielfaltIm Rahmen der 26. Zertifikatsfeier der berufundfamilie wurden die folgenden zehnArbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie +vielfaltausgezeichnet: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, DIPF -Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, LandkreisCuxhaven, Landkreis Gießen, Melitta Europa GmbH & Co. KG (GeschäftsbereichKaffee), Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur,Ortspolizeibehörde Bremerhaven, swb Konzern, Roland Berger GmbH sowie UrencoDeutschland GmbH. Das audit berufundfamilie +vielfalt ist ein Verfahren, das aufdem bewährten audit berufundfamilie aufbaut, dem strategischenManagementinstrument zur Gestaltung einer nachhaltigen familien- undlebensphasen-bewussten Personalpolitik.Die vier Unternehmen und sechs Institutionen haben intensiv an derWeiterentwicklung des audit berufundfamilie im Themenfeld Vielfalt mitgewirkt,das nun Organisationen aller Formen, Branchen und Größe nutzen können. DenGrundstein zum audit berufundfamilie +vielfalt - und zum ebenfalls angebotenenaudit familiengerechte hochschule +vielfalt - legten im vergangenen Jahr dieUniversität Hohenheim, die Universität Paderborn und die WFBWirtschaftsförderung Bremen GmbH mit ihrer Teilnahme an der erstenPilotierungsphase.Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, erläutert:"Die berufundfamilie verfolgt im Sinne einer attraktiven, modernen undzukunftsfähigen Arbeitswelt eine individualisierte Personalpolitik, die diebetrieblichen Anforderungen, die Bedürfnisse der*des Beschäftigten und dieBelange des Teams in den Blick nimmt und in Einklang bringt. Dies tut sie seit1998 mit dem audit berufundfamilie und seit 2002 mit dem audit familiengerechtehochschule, denn: Vereinbarkeitsfördernde Arbeits- und Studienbedingungen zugestalten, bedeutet, sich mit der Vielfalt der Interessensgruppenauseinanderzusetzen, diese anzuerkennen und ihr mit entsprechenden Angebotengerecht zu werden. Mit dem audit berufundfamilie +vielfalt und dem auditfamiliengerechte hochschule +vielfalt ermöglicht die berufundfamilieOrganisationen nun neben der Beschäftigung mit Vereinbarkeitsaspekten dievertiefte und ganzheitliche Auseinandersetzung mit Vielfaltsfragen. Darausergeben sich wertvolle Synergien für das Vereinbarkeits- undDiversity-Management."Das audit berufundfamilie +vielfalt und das audit familiengerechte hochschule+vielfalt greifen in einem Verfahren Vereinbarkeits- und Vielfaltsthemen der