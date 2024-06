Nach der Ankündigung einer Kooperation mit Hewlett Packard Enterprise für KI-Technologien in Unternehmen beendete die Nvidia-Aktie den Dienstagshandel um 3,5 Prozent höher und ist nun das wertvollste US-Unternehmen. Die Marktkapitalisierung von Nvidia lag demnach zum US-Börsenschluss bei 3,34 Billionen US-Dollar, die von Microsoft bei 3,32 Billionen und die von Apple bei 3,29 Billionen US-Dollar.

Laut Dow Jones Market Data war Nvidia vor fünf Jahren noch nicht einmal unter den Top 20 zu finden. Vor einem Jahr lag es nach Marktkapitalisierung an fünfter Stelle, vor zwei Jahren an 10. Seit 2001 durften sich nur fünf andere Unternehmen als wertvollstes Unternehmen in den USA bezeichnen. Dies sind Microsoft, Apple, Amazon, Exxon Mobil und die ehemalige General Electric. Apple hielt sich in dieser Zeitspanne am längsten an der Spitze, während Amazon diese Position im Jahr 2019 nur 13 Sitzungen lang innehatte.