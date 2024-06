Aktien Europa Wieder Verluste nach jüngster Erholung An Europas Aktienmärkten ist es am Mittwoch nach der jüngsten Erholung wieder etwas nach unten gegangen. Da an den oft richtungsweisenden US-Märkten feiertagsbedingt kein Handel stattfindet, sind auch von dort keine Impulse zu erwarten. Der …