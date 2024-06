Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Mit ihren innovativen wie übertragbaren Ideen helfen sie, dendemografischen Wandel zu meistern - und stützen zugleich die Demokratie. Diesieben Preisträger*innen des Deutschen Demografie Preises ddp 2024 stehen fürmehr Work-Life-Balance im Schichtdienst, kreatives Onboarding, neue Ideen zuInklusion und Gesundheit, Aquaponik, städtische Zukunftsplattformen und denKampf gegen die Einsamkeit. Der ddp wird in diesem Jahr bereits zum fünften Malverliehen."Zukunft ist der Inbegriff von Veränderung - mit den diesjährigen siebenPreisträger*innen des Deutschen Demografie Preises 2024 zeichnen wir Initiativenund Menschen aus, die bereits begonnen haben, die Gegenwart positiv zu verändernund die Zukunft zu gestalten. So helfen sie auch, den demografischen Wandel zumeistern. Sie sind unsere Zukunftsforscher*innen, Zukunftsmacher*innen,Zukunftsträger*innen." Birthe Kretschmer, Vorstandsvorsitzende von DasDemographie Netzwerk e.V. (ddn), sprach den Preisträger*innen auf derPreisverleihung am Donnerstag in Berlin nicht nur ihre Anerkennung und ihrenRespekt aus. Sie ermunterte zugleich, es ihnen nachzutun: "Veränderung ist immerein Prozess: Wir müssen uns austauschen, kooperieren, gute Ideenmultiplizieren." Kretschmer betonte: "Und indem wir unsere Gesellschaft undWirtschaft durch Vielfalt, Nachhaltigkeit, Gesundheit, lebenslanges Lernen,Kooperationen und Bündnisse fair, demografie- und zukunftsfest machen, stärkenwir zugleich die Demokratie."Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium (BMAS) ergänzte:"Der demografische Wandel gibt uns eine Menge Arbeitsaufträge: Wir müssen Älterein Arbeit halten, diverser werden, gesund bleiben und immer wieder Neueslernen." Er unterstrich: "Wir können hier und heute die Kreativität feiern, dieuns hilft, diese Aufgaben zu bestehen. Die Preisträger*innen sind der lebendeBeweis, wie sich die Zukunft der Arbeit gestalten lässt. Sie sind Inspirationund Vorbild für Vielfalt, Wandel und Chance." Schmachtenberg verwies zugleichauf Initiativen der Bundesregierung: das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, denGeflüchteten-Jobturbo der Bundesagentur für Arbeit, oder die Initiative NeueQualität der Arbeit (INQA), die 2006 gemeinsam mit dem BMAS auch Das DemographieNetzwerk ins Leben gerufen hat.Initiatorin und Medienpartnerin des Deutschen Demografie Preises ist die ZEITAkademie, ebenso sind die Deutsche Bahn, ING Deutschland und Siemens Initiatoren. Als Partner fungieren Bahn BKK, der Bundesverband DeutscheBerufsförderungswerke, das nextpractice-Institut, das auch den SonderpreisNextPractice auslobt, sowie die R+V Versicherung. Verliehen wurde der ddp in den