DAX – Lage trübt sich zunehmend ein

Wenn ein Index oder eine Aktie aus einem Abwärtstrendkanal nach unten ausbricht, ist dies alleine genommen schon eine negative Entwicklung. Wenn die anschließende Anstiegsbewegung nicht in den Kanal zurückführt, ist dies ein weiteres negatives Zeichen. Die Indikatoren stehen zwar kurz vor Kaufsignalen, konnten aber den heutigen schwächeren Tagesauftakt nicht verhindern. Die beiden letzten Handelstage waren von recht geringen Umsätzen begleitet, was ebenfalls kein gutes Zeichen darstellt. Besonders vor dem Hintergrund, dass der Ausbruch aus dem Trendkanal nach unten, höhere Umsätze ausgewiesen hat. Somit besteht nun die Gefahr eines Rückschlags bis in den Bereich der latenten Unterstützungszone.

S&P500 – bröckelt nach oben und kümmert sich nicht um Indikatoren

Die stabilsten Trends sind die, die nur kleine Tagesbewegungen bei insgesamt wenig Volatilität aufweisen. Lediglich der April stellte eine bedeutendere Korrekturbewegung dar. Ansonsten steigt der US-Leitindex seit Ende Oktober letzten Jahres mit genau diesen Rahmenbedingungen. Entsprechend stellt sich die Lage beim US-Markt deutlich positiver dar, als beim DAX. Auch die Indikatoren, die sich im überkauften Bereich befinden, stören bei dieser Aufwärtsbewegung nicht. Somit kann der Trend noch weiter anhalten.

Gold – kommt langsam in Bedrängnis und könnte eine Trendwende vollziehen

Bereits jetzt von einer Trendumkehr-Formation zu sprechen, wie es eine klassische Kopf-Schulter-Formation darstellt, wäre zu früh. Wenn allerdings die Unterstützungszone unterschritten wird, trübt sich die Lage bei Gold deutlich ein. Soweit ist es noch nicht und je länger die aktuelle Seitwärtsbewegung anhält, umso weniger wahrscheinlich wird dieses Szenario. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen bei der Beurteilung der weiteren Entwicklung derzeit nicht weiter. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein.

