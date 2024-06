FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch zum US-Dollar kaum vom Fleck bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,0739 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0715 (Montag: 1,0712) Dollar festgesetzt.

In der Eurozone wurden kaum kursrelevante Konjunkturdaten veröffentlicht. So hatte die Leistungsbilanz der Region ihren Überschuss im April erneut ausgeweitet. In der Leistungsbilanz werden der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie die Einkommensübertragungen abgebildet.