München (ots) -



- Eurazeo wird Mehrheitseigner von Rydoo

- Investment soll internationale Expansion von Rydoo und Position in

Schlüsselmärkten stärken

- Bisheriger Kapitalgeber Marlin Equity Partners reinvestiert in signifikanter

Höhe



Rydoo (https://www.rydoo.com/de/) , eine führende Plattform für intelligentes

Spesenmanagement, gibt bekannt, dass Eurazeo (https://www.eurazeo.com/en) über

sein Small-Mid-Buyout-Team in Rydoo investiert. Für Eurazeo PME IV ist dies die

neunte Investition und steht im Mittelpunkt der Small-Mid-Buyout-Strategie: Die

Unterstützung von großen europäischen KMU aus den Sektoren Technologie und B2B

bei deren internationaler Expansion.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter Vorbehalt der üblichenVollzugsbedingungen. Eurazeo wird zum Mehrheitseigner von Rydoo. Zusätzlich wirdder derzeitige Kapitalgeber Marlin Equity Partners in signifikantem Umfangreinvestieren, um den Erfolg von Rydoo an der Seite von Eurazeo weiter zuunterstützen.Rydoo ist in einem breiten globalen Markt präsent, der aufgrund positiverstruktureller Faktoren (Durchdringung digitaler Spesenmanagementlösungen, neueFunktionen wie Smart Audit usw.) zweistellig wächst. Das Unternehmen weist einestarke Wachstumsbilanz auf und verzeichnete in den letzten Jahren eineorganische CAGR von über +32 %, um im Jahr 2024 einen erwarteten ARR von über 20Mio. EUR zu erreichen.Das Managementteam von Rydoo und das Small-Mid-Buyout-Team von Eurazeo teilendie Ambition, Innovationen zu fördern, um das Wertangebot für die Kunden zuerweitern und deren hohe Zufriedenheit aufrechtzuerhalten - ein wesentlicherErfolgsfaktor für das rasante organische Wachstum von Rydoo.Rydoo hat seinen Hauptsitz in Belgien und bietet eine flexible undleistungsstarke SaaS-Lösung zur Automatisierung des Spesenmanagements inUnternehmen. Diese zeichnet sich aus durch eine erstklassige Nutzererfahrung undeiner Reihe fortschrittlicher Funktionen, die auf die Bedürfnisse vonFinanzabteilungen zugeschnitten sind. Das Unternehmen betreut einen treuen undwachsenden Kundenstamm von mehr als 3000 mittelständischen und großenUnternehmen in über 130 Ländern.Wachstum in Schlüsselmärkten als gemeinsames ZielBenjamin Hara (https://www.linkedin.com/in/benjaminhara/) , Partner - Small-midbuyout, bei Eurazeo sagt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SebastienMarchon, seinem Team und Marlin Equity Partners und darauf, das nächste Kapiteldes Wachstums von Rydoo zu unterstützen. Software ist für Eurazeo SMBO einSchlüsselsektor und wir sind überzeugt, dass Rydoo perfekt zu unserem Ziel