Bayerischer Pilotabschluss für Beschäftigte im Groß- und Außenhandel Die Tarifparteien im Groß- und Außenhandel haben in Bayern einen Pilotabschluss erzielt. Wie die Gewerkschaft Verdi und der Bundesverband Großhandel Außenhandel (BGA) am Mittwoch mitteilten, bekommen die 240 000 Beschäftigten in Bayern eine …