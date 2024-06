Berlin (ots) -



- Die Zahl der Biopharma-Unternehmen mit marktreifen Connected-Health-Produkten

hat sich seit 2021 versechsfacht

- Unter den Medizintechnik-Unternehmen bieten schon drei von vier

Connected-Health-Produkte an



Die Mehrheit (weltweit 63 Prozent, in Deutschland 74 Prozent) der

Life-Sciences-Unternehmen hat bereits vernetzte Gesundheitsprodukte auf den

Markt gebracht oder welche in der Entwicklungsphase. Unabhängig vom

Entwicklungsstadium ihrer Produkte gehen die Life-Sciences-Unternehmen davon

aus, dass Connected Health in fünf Jahren mehr als ein Fünftel ihres

Gesamtumsatzes ausmachen wird. Gefährden könnte diese Ambition allerdings ein

Mangel an Ressourcen im Daten-Management. Dies geht aus der neuen Studie "The

Connected Health Revolution" (https://www.capgemini.com/de-de/news/pressemitteil

ung/connected-health-boom-bei-life-sciences-unternehmen/) des Capgemini Research

Institute hervor. Sie ergab außerdem, dass weltweit drei von fünf - und in

Deutschland gut die Hälfte - der Life-Sciences-Unternehmen derzeit eine Roadmap

zur Integration generativer KI entwickeln. Mehr als jedes zweite Unternehmen

testet generative KI für die Interaktion mit Patienten und

Gesundheitsdienstleistern.







eine gewisse Reife attestiert, räumen die meisten ein, dass ihre

Leistungsfähigkeit im Daten-Management noch zu wünschen übriglässt. Obwohl sie

im Vergleich zu vor drei Jahren bei der Strategie und Planung von Connected

Health besser aufgestellt sind, fehlt es ihnen weiterhin an einem einheitlichen

Framework sowie an Standards und Tools für den Umgang mit Daten im Kontext

vernetzter Gesundheitsprodukte.



"Die großen Fortschritte der Biopharma- und Medizintechnik-Unternehmen bei

Connected Health mit zahlreichen Pilotprojekten zum Einsatz generativer KI

dürfen gerade in Europa nicht davon ablenken, dass Patientensicherheit und

absolute Verlässlichkeit im Life-Science-Sektor unabdingbar sind. Compliance mit

GxP und zusätzlich dem EU AI Act erfordert höchste Standards durch komplexe

Systeme für Trusted AI. Hier liegt die besondere Herausforderung der

Life-Science-Branche. Wenn sie ihr gerecht wird, sind Gesundheitsdaten und

generative KI die Schlüssel zu schnellerer Medikamenten-Entwicklung und besserer

Patientenversorgung sowie zu Innovation im Gesundheitswesen", erläutert Dr. Axel

Sinner, Director im Beratungsbereich Life-Sciences bei Capgemini Invent.



Boom von Connected Health bei Biopharma- und MedTech-Unternehmen



Die Studienergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl der Biopharma-Unternehmen mit

marktreifen vernetzten Produkten seit 2021 versechsfacht hat. Für sie haben Seite 2 ► Seite 1 von 3



