Berlin (ots) - softgarden und Heyjobs verkünden Partnerschaft. Kund:innen

profitieren damit von innovativen Lösungen für eine bessere Performance von

Stellenanzeigen und mehr Sichtbarkeit als Arbeitgeber.



Effizientere Prozesse und bessere Candidate Experience





HeyJobs ist die innovative Recruitinglösung für den engen Kandidatenmarkt inDeutschland und Österreich und laut Statista eines der führenden KI-Unternehmen.softgarden kombiniert Bewerbermanagement mit Expertenberatung fürStellenanzeigen und Reichweitenlösungen und gehört laut Fosway seit 2022 zu denCore Leadern unter den europäischen Anbietern von Talent Acquisition Suites. Dienahtlose Integration von HeyJobs in softgarden bietet den gemeinsamen Kund:innennun die perfekte Kombination aus fortschrittlichster KI-Technologie fürStellenausschreibungen und einer hochgradig personalisierten Candidate Journey.Ab sofort sind die Produktfamilien HIRE und REACH von Heyjobs über softgardenbuchbar.HIRE: Wirksame Stellenanzeigen für alle BranchenHIRE ist die smarte Lösung für einzelne, schwer zu besetzende Positionen. DurchKünstliche Intelligenz wird das eingesetzte Marketingbudget intelligent an dieKanäle verteilt, die auch die qualifiziertesten Kandidat:innen liefern (auseiner Auswahl von 50+ Kanälen, 1.000+ Websites und dem HeyJobs Talentpool). Dankder von Kund:innen festgelegten Vorauswahlfragen liefert HeyJobs genau dieKandidat:innen, die für die Stelle infrage kommen.REACH: Zielgruppenspezifische Reichweite für die KarriereseiteREACH bewirbt die gesamte Karriereseite dauerhaft mit dem bewährten HeyJobsAlgorithmus. Die KI lernt täglich aus Bewerbungen, Aufrufen und relevantenPerformance KPIs, wodurch die Qualität der Bewerbungen mit der Dauer derKampagne steigt. Kund:innen können auch mehrere Kampagnen für verschiedeneBerufsgruppen erstellen, um die Passgenauigkeit zu erhöhen. So erhalten Siekostengünstige und passende Bewerbungen.Das bedeutet für Kund:innen:- Effizientere Prozesse durch die nahtlose Integration beider Angebote.- Bessere Candidate Experience: Bewerber:innen fühlen sich von Anfang an gutbetreut.- Erhöhte Sichtbarkeit: Die KI-gesteuerten Tools platzieren Job-Anzeigen gezieltdort, wo sie die richtigen Kandidat:innen erreichen.Über HeyJobs GmbHHeyJobs ist die innovative Recruitinglösung für den knappen Kandidatenmarkt.Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen undzielgerichtetem Performance Marketing unterstützt diese Plattform dabei,Stellenanzeigen zu erstellen, die genau auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Die