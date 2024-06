Hamburg (ots) - Mit den ersten Inbetriebnahmen gehen Logistikoptimierungen bei

REWE International in die nächste Phase. Ziel ist die umfassende Modernisierung

der komplexen Prozesslandschaft durch Körbers Warehouse Management System (WMS).



Mit Körber zielt REWE International auf die Modernisierung seines

breitgefächerten Logistiknetzwerks in ganz Österreich und Südosteuropa ab. Die

erfolgreiche Implementierung des K.Motion Warehouse Management System (WMS) an

einem ersten Standort im April 2023 markierte den Startschuss. Anfang 2024

folgte die Migration eines weiteren Lagerstandorts in Wiener Neudorf. Die

Einführung einer einheitlichen Logistiksoftwareplattform an rund 40 Standorten

geht damit in großen Schritten voran.







nimmt die Komplexität auf logistischer Planungs- und Steuerungsebene weiter zu.

Bei Körber nähern wir uns den individuellen Herausforderungen der Branche mit

besonderem Augenmerk an. Zugleich steht diese Zusammenarbeit für die

beispiellose Flexibilität unseres K.Motion WMS, das vor allem im Zentrum eines

vielschichtigen Logistiknetzwerks seine Stärken offenbart und Mehrwerte entlang

der gesamten Logistikkette schafft", ergänzt Michael Brandl, Executive Vice

President Software EMEA des Körber-Geschäftsfelds Supply Chain.



Im Zuge der jüngsten Softwareimplementierung wurden auch die Prozesse im Lager

selbst optimiert. Weitere Kern- und Basisprozesse werden sukzessiv spezifiziert,

entwickelt und getestet. Dabei handelt es sich um einen iterativen Prozess, über

den das Template weitere Spezifikations- und Entwicklungsphasen durchläuft. Die

künftige Systemplattform wird alle aktuellen und künftigen Geschäftsbereiche der

strategischen und operativen Logistik berücksichtigen.



"Das Ende des Lebenszyklus unseres aktuell eingesetzten Lagerverwaltungssystems

in 2025 stellt für uns auch eine strategische Zäsur dar", so Manfred Mülleder,

Leiter der Abteilung "WMS Neu" bei der REWE International AG. "Wir suchten

keinen Ersatz für unser Altsystem, sondern ein hochmodernes WMS, mit dem wir

unsere Logistikprozesse nachhaltig modernisieren, unsere Abläufe effizienter

gestalten und zentrale Bereiche wie das Monitoring so weit wie möglich

automatisieren können. All das macht Körbers WMS möglich - an allen Standorten

in Österreich und auch international".



Bis 2027 werden drei weitere Pilotprojekte durch Körber realisiert, bevor die

weiteren Standorte mit Unterstützung von Körber durch die REWE International AG

in Eigenregie umgestellt werden.



