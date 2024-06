Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen: entscheidender Prozess imRahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements- Wirksamkeitskontrolle ermittelt Effektivität und Nachhaltigkeit vonInvestitionen in die Gesundheit von Mitarbeitenden- http://www.tuv.com/gbu-psychePsychische Belastungen bei der Arbeit schaden nicht nur den Betroffenen, sieführen in Unternehmen auch seit Jahren zu steigenden Ausfallzeiten: Wie der DAKPsychReport1 zeigt, ist die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrundpsychischer Erkrankungen von 2013 bis 2023 um 52 Prozent gestiegen. Unternehmenkönnen mit der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen krankmachendeArbeitsbedingungen erkennen und durch geeignete Maßnahmen abfedern. "DieGefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen stößt einen Veränderungsprozessan: Nach der Analyse und entsprechenden Maßnahmen folgt nach zwei bis dreiJahren die Wirksamkeitskontrolle. Sie ist für mich der charmanteste Schritt indiesem Prozess, denn sie zeigt, welche Maßnahmen wirken und welche angepasstwerden müssen", erläutert Dr. Maxi Robinski, Arbeitspsychologin bei TÜVRheinland. Obwohl die Aufsichtsbehörden eine umfassende Umsetzung derGefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen erwarten, bleiben vieleUnternehmen nach den ersten Schritten stehen und vergeben so eine Chance zurWeiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit im agilen Marktgeschehen.Handlungsbedarf erkennen und Ressourcen gezielt und nachhaltig einsetzenDie Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen deckt beispielsweise auf, obsich Mitarbeitende durch die Führungsqualität positiv bestärkt oder unter Druckgesetzt fühlen. Beantwortet wird zum Beispiel auch, ob die Produktionsplanung ineinem Unternehmen effektiv ist oder Qualitätsmängel verursacht, die durchRetouren zu Frustration bei den Beschäftigten führen. Mit den abgeleitetenMaßnahmen werden Veränderungsprozesse im Unternehmen angestoßen, die möglicheBelastungen vermindern sollen. Zur Wirksamkeitskontrolle wird aus einer Listedieser Maßnahmen ein griffiger und wissenschaftlich belastbarer Fragebogenerstellt. Er dient zur schriftlichen Befragung der Belegschaft oder wird inWorkshops diskutiert und beantwortet. Dabei werden Mitarbeitende undFührungskräfte getrennt betrachtet. Die Auswertung erfolgt anonym. "Das Ergebniszeigt, welche Maßnahmen bei der Belegschaft die gewünschte Wirkung entfalten,welche wenig genutzt werden, aber Potenzial haben, und welche nicht dengewünschten Erfolg zeigen. Dadurch können wir Anpassungen vornehmen oder neueMaßnahmen entwickeln und so die zur Verfügung stehenden Ressourcen gezielt undnachhaltig einsetzen", so Robinski.