EU-Vorschriften für eine sauberere Zukunft





Die EU steht an vorderster Front der weltweiten Bemühungen, den Klimawandel zubekämpfen, und hat ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahrzehnte gesetzt. Die imJahr 2023 verabschiedete Gesetzgebung wird sicherstellen, dass bis 2035 alleneuen Fahrzeuge emissionsfrei sind.Dies spiegelt das Engagement für Klimaneutralität und nachhaltige Mobilitätwider, indem der Verkauf von Verbrennungsmotoren zugunsten von Elektrofahrzeugenund anderen emissionsfreien Alternativen auslaufen wird. Dieses Engagementumfasst Anreize für den Kauf von EVs, strengere Emissionsnormen fürAutomobilhersteller und Investitionen in die Ladeinfrastruktur.Herausforderungen auf dem EV-MarktDie EU arbeitet auch eng mit den Mitgliedstaaten und der Automobilindustriezusammen, um die Reichweitenangst , eine der Hauptursachen für das Zögernpotenzieller EV-Käufer, zu bekämpfen.Trotz des EU-Engagements haben die Mitgliedstaaten noch viel Arbeit vor sich.Nur Norwegen (79%) nähert sich einer vollständig emissionsfreien Flotte, diemeisten Länder liegen jedoch immer noch deutlich unter 20% Gesamtanteil.Obwohl sich die Ladeinfrastruktur verbessert hat, zögern die Verbraucher immernoch. Die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Stationen und die Einführungneuer Methoden werden die Akzeptanz von EVs auch in ländlichen Gebieten fördern.Deutscher eMobilitätsmarktIn Deutschland sank die Zulassung von EVs in der zweiten Hälfte des Jahres 2023,da Anreize und Subventionen zurückgefahren wurden. Das Wirtschaftsministeriumerklärte, dass Plug-in-Hybride (PHEVs) keine öffentlichen Mittel benötigen, dasie bereits marktfähig sind, trotz des weiterhin verfolgten Ziels, bis 2030 15Millionen EVs auf den Straßen zu haben.Diese widersprüchlichen Entscheidungen haben Unsicherheit auf dem Marktgeschaffen, aber auch Chancen für Unternehmen wie Evaka offenbart, die keineFörderprogramme benötigen, um wettbewerbsfähige Preise zu halten. Evaka kann mitHerstellern aus China konkurrieren und dabei steigende Transportkosten,