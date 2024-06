Toronto, Ontario, 19. Juni 2024 - Collective Mining Ltd. (TSX: CNL, OTCQX: CNLMF, FSE: GG1) ("Collective" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mini ... - freut sich bekannt zu geben, dass in den kommenden Tagen eine umfassende geophysikalische Untersuchung aus der Luft auf dem unternehmenseigenen Projekt Guayabales in Caldas, Kolumbien, beginnen wird. Das Budget des Unternehmens für das Jahr 2024 ist mit 23,6 Millionen US$ (Stand: 16. Mai 2024) vollständig finanziert.

Darüber hinaus wird ein sechstes Bohrgerät zum Projekt Guayabales mobilisiert, das Teil des vollständig finanzierten 40.000-Meter-Bohrprogramms für 2024 sein wird. Die Bohrgeräte sind derzeit auf den Zielen Apollo, Box, Olympus und Trap im Einsatz, wobei das sechste Gerät zum ersten Mal auf dem Ziel X im südlichen Teil des Projektgebiets bohren wird. Die Bohrkerne von mehreren Löchern werden derzeit im ALS-Labor in Lima, Peru, untersucht; die Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

Ari Sussman, Executive Chairman, kommentierte: "Das enorme Potenzial unseres Guayabales-Projekts wurde bereits durch eine Reihe von Entdeckungen bewiesen, die wir durch Bohrungen innerhalb der Grenzen von Gebieten gemacht haben, die durch begrenzte Aufschlüsse definiert sind. Da mehr als 90 % des Projekts noch unterirdisch liegen, ist die Durchführung einer luftgestützten VTEM- und ZTEM-Untersuchung sehr sinnvoll, um uns bei der Erkundung neuer Ziele in Gebieten ohne Aufschlüsse zu unterstützen. Insbesondere freuen wir uns darauf, die Ergebnisse zu verwenden, um die geplanten zukünftigen Bohrungen auf dem Ziel Plutus zu verfeinern, da dieses Gebiet sehr groß ist und es keine auffälligen Gesteinsproben gibt."

Highlights (siehe Abbildung 1)

- Das luftgestützte geophysikalische Programm wird von Geotech Ltd. durchgeführt und deckt eine Gesamtfläche von 74 km2 mit 1.449 Fluglinienkilometern (100 Meter Linienabstand) ab und umfasst hubschraubergestützte elektromagnetische Vermessungen im Zeitbereich (VTEM) und elektromagnetische Vermessungen mit dem Z-Achsen-Kippsystem (ZTEM). Das Hauptziel des Programms ist die Entdeckung von leitfähigen sulfidhaltigen Erzkörpern, ähnlich dem Apollo-System, in Tiefen, die direkt unter der Oberflächenabdeckung beginnen und bis zu 2.000 Meter tief sind.

- Das Explorationsteam des Unternehmens hat vor kurzem petrophysikalische Messungen an 13 Kilometern Bohrkern des Apollo-Systems durchgeführt, die eine starke und ausgeprägte Leitfähigkeitssignatur im Zusammenhang mit den Sulfidmineralien und der damit verbundenen Alteration aufzeigen. Diese Arbeit bestätigt die Effektivität und Anwendung der gewählten luftgestützten Untersuchungsmethoden.

- Das Projektgebiet Guayabales weist nur sehr begrenzte Aufschlüsse auf (<10 %), da es durch historische Erdrutsche und oberflächliche Ascheablagerungen stark überdeckt ist; die bisherigen Explorationsbohrungen konzentrierten sich ausschließlich auf begrenzte Gebiete mit guten Boden- und Gesteinsuntersuchungen. Die Airborne-Vermessung wird unser Explorationsteam in die Lage versetzen, Bohrziele in diesen überdeckten Gebieten zu entwickeln, einschließlich des großen Ziels Plutus, wo bei Erkundungsbohrungen im Jahr 2023 136,45 Meter mit 1,31 g/t AuEq (Bohrloch #PNC-2, siehe Pressemitteilung vom 11. Oktober 2023) durchschnitten wurden.

- Die luftgestützten Vermessungen werden im Juli 2024 abgeschlossen; die Verarbeitung der Daten und die Interpretation werden vor Ende des dritten Quartals 2024 erwartet. Die Bohrungen auf neuen Zielen, die sich aus der Untersuchung ergeben, könnten bereits im 4. Quartal 2024 beginnen.

Abbildung 1: Planansicht des Projekts Guayabales mit der in dieser Pressemitteilung angekündigten Erweiterung der geophysikalischen ZTEM-VTEM-Untersuchung

Über Collective Mining Ltd.

Unsere aktuelle Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter www.collectivemining.com.

Collective ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Caldas (Kolumbien), das von dem Team gegründet wurde, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. $ 2 Milliarden an Zijin Mining verkauft hat. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten, die sich direkt in einem etablierten Bergbaulager mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen befinden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im Apollo-System verankert, das das großflächige, hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-Porphyr-System Apollo beherbergt. Das Ziel des Unternehmens für das Jahr 2024 besteht darin, das Apollo-System zu erweitern, zu beweisen, dass sich die jüngsten Entdeckungen bei den Zielen Olympus und Trap zu großflächigen Systemen entwickeln, und eine neue Entdeckung entweder bei den Zielen Box, Tower oder X zu machen.

Die Geschäftsleitung, Insider, ein strategischer Investor sowie enge Familienangehörige und Freunde besitzen fast 50 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und sind somit vollständig auf die Aktionäre ausgerichtet. Das Unternehmen ist an der TSX unter dem Kürzel "CNL", an der OTCQX unter dem Kürzel "CNLMF" und an der FSE unter dem Kürzel "GG1" notiert.

Qualifizierte Person (QP) und NI43-101-Offenlegung

David J. Reading ist die für diese Pressemitteilung benannte qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101"). Er hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und bestätigt, dass sie korrekt sind, und stimmt der schriftlichen Veröffentlichung derselben zu. Herr Reading verfügt über einen MSc in Wirtschaftsgeologie und ist ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und der Society of Economic Geology (SEG).

Technische Informationen

Z-Tipper Axis Electromagnetic (ZTEM), ein exklusives System von Geotech Ltd. und ein Novum in der Geophysik, ist ein luftgestütztes elektromagnetisches Vermessungssystem, das Anomalien im natürlichen Magnetfeld der Erde aufspürt, während das inzwischen bekannte VTEM-System (Versatile Time-domain Electromagnetic) elektromagnetische Signale verwendet, um leitfähige Anomalien zu lokalisieren sowie laterale und vertikale Variationen des spezifischen Widerstands zu kartieren. Diese Störungen werden durch Gesteinszonen verursacht, die den elektrischen Strom stärker leiten oder widerstehen als das umgebende Gestein, wie z. B. Erzlagerstätten.

