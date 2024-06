Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Diesel Rohstoff Beiträge: 228 Beiträge:

München (ots) - Nach dem Abwärtstrend der vergangenen Wochen zeigt sich erstmalsseit Anfang April bei Diesel wieder ein Anstieg. Das ergibt eine aktuelle ADACAuswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Im Vergleich zur Vorwochekletterte der Preis für einen Liter des Selbstzünderkraftstoffs um 2,7 Cent von1,635 Euro auf jetzt 1,662 Euro. Bei Super E10 hingegen bleibt der Preis mit1,768 Euro etwa auf dem Niveau der Vorwoche und fällt im Wochenvergleich minimalum 0,1 Cent je Liter.Der Grund für den gestiegenen Dieselpreis ist insbesondere beim Ölpreis zusehen, der binnen Wochenfrist ebenfalls spürbar gestiegen ist. Die Sorte Brentverteuerte sich um mehr als drei US-Dollar auf nun über 85 US-Dollar je Barrel.Der Euro notiert im Vergleich zum US-Dollar hingegen nahezu unverändert.Erfreulich ist zumindest für einen Großteil der Autofahrer, dass Benzin denhöheren Ölpreis nicht widerspiegelt. Aus Sicht des ADAC bewegt sich der Preisfür Super E10 damit auf angemessenem Niveau. Diesel hingegen ist nach Auffassungdes Clubs zu teuer, was sich auch in der nun wieder recht geringenPreisdifferenz von nur rund zehn Cent je Liter zwischen den beidenKraftstoffsorten ablesen lässt.Wer auch bei steigenden Preisen an den Zapfsäulen günstiger tanken möchte,sollte zwischen 19 und 20 Uhr sowie zwischen 21 und 22 Uhr die Tankstelleanfahren. Aktuelle Daten des Clubs zeigen, dass dann die die Preise imTagesverlauf am niedrigsten sind. Wer morgens kurz nach 7 Uhr tankt, muss imTagesverlauf am meisten für Benzin und Diesel zahlen. Auch bei der Wahl derTankstelle lässt sich sparen, hier hilft es die aktuellen Preise zu vergleichenund gezielt die günstigste Tankstelle anzufahren. Unterstützung bietet dabei die"ADAC Drive" App, die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen inDeutschland zur Verfügung stellt.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es zudemunter www.adac.de/tanken.