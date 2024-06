Hamburg/Kitzingen (ots) - Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz

(kurz GEIG) regelt seit rund drei Jahren den flächendeckenden Ausbau der

Ladeinfrastruktur für Wohn- und Nichtwohngebäude (Neubau und teilweise auch

Bestand). Damit soll das Gesetz die Installation von privaten und

(halb-)öffentlichen Lademöglichkeiten unterstützen, die mit zunehmenden

Zulassungszahlen von E-Autos an Relevanz gewinnen.



Für große Unternehmen mit eigenen Immobilien gelten damit gesetzliche

Lade-Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Fehlendes Know-how bei

Investitions- und Betriebskosten von Ladepunkten sowie deren Auslastungen sorgen

dabei häufig für Verunsicherungen. Genau hier setzt die LichtBlick eMobility

GmbH mit ihrem neuen Angebot "High Power Charging as a Service" an: Das

Unternehmen aus Kitzingen übernimmt die Kosten für die Installation und den

Betrieb von Schnellladesäulen mit bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung. Firmen und

Mitarbeitende erhalten einen vergünstigten Ladepreis. Bei ausreichender

Auslastung profitieren Unternehmenzudem von einer individuellen

Gewinnbeteiligung.







Schnellladepunkten für unsere Kunden deutlich, während wir die Risiken auf ein

Minimum reduzieren. Darüber hinaus treiben wir aktiv den breiten Ausbau der

Ladeinfrastruktur weiter voran", sagt Sebastian Ewert, Geschäftsführer der

LichtBlick eMobility GmbH.



Unternehmen mit eigenen Mittelspannungstransformatoren sowie elektrischen

Firmenfahrzeugen können sich ab sofort über das neue Angebot

(https://www.lichtblick.de/gewerbe/e-mobilitaet/charging-as-a-service/)

informieren. Voraussetzung dafür: Parkplätze müssen nach Inbetriebnahme der

Schnellladepunkte zumindest zeitweise öffentlich zugänglich sein. "Erst dann

können wir gemeinsam mit unseren Kunden einen Unterschied für die Energie- und

Verkehrswende erreichen und den Nutzen von Schnellladesäulen maximieren", so

Ewert abschließend.



Pressekontakt:



Ata Mohajer, Communication Manager

Tel. +49 40 63601087, mailto:ata.mohajer@lichtblick.de

LichtBlick SE, Klostertor 1, 20097 Hamburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22265/5804920

OTS: LichtBlick SE





