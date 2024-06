Seite 2 ► Seite 1 von 2

München / Hamburg (ots) - Die XCharge Europe GmbH (https://www.xcharge.com/)(XCharge), ein führender Anbieter von leistungsstarken und batteriegestütztenLadelösungen für Elektrofahrzeuge, zeigt auf der Power2Drive Europe(https://www.powertodrive.de/start) ihre nächste Innovation. Auf derinternationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, die vom19. bis 21. Juni 2024 in München stattfindet, sieht die Öffentlichkeit zumersten Mal die neue Ladestation C7 Slim. Außerdem bringt XCharge mit dem C7Ultra-fast DC Charger und der batteriegestützten Net Zero Series zwei weitereerstklassige Produkte nach München, die in vielen Ländern Europas bereits imEinsatz sind.XCharge hat mit der C7 Slim eine kompakte Ladestation entwickelt, die zweiFahrzeuge gleichzeitig und schnell aufladen kann. Bei einer Tiefe von 46,7 cmbeansprucht sie nur eine kleine Stellfläche von 0,37 m2. Die C7 Slim verfügtüber eine Ladeleistung von bis zu 240 kW und ist eine kostengünstige Option fürLadepunktbetreiber. Wenn zwei Fahrzeuge die C7 Slim gleichzeitig nutzen, wirddie Ladeleistung flexibel in Schritten von 40 kW aufgeteilt, um durch dynamischePower Allocation beidseitig für eine optimale Ladegeschwindigkeit zu sorgen. Fürdie C7 Slim kommen vor allem Einsatzorte in Frage, an denen der Platz begrenztist und ein hoher Bedarf an Schnellladelösungen besteht. Dazu gehörenbeispielsweise öffentliche Parkplätze vor Supermärkten und Bus-Depots. Aufgrundder kleinen Stellfläche müssen Ladepunktbetreiber für die Installation der C7Slim vor Ort die Parkflächen kaum umstrukturieren, wodurch wertvolle Stellplätzeerhalten bleiben.Umfangreiches Lösungsportfolio am MessestandAn seinem Stand auf der Power2Drive Europe zeigt XCharge neben der C7 Slim zweiweitere Produkte. Dazu gehört die Ultra-Schnellladestation C7 mitEichrechtzertifizierung, einer Ladeleistung von bis zu 400 kW und einemintegrierten Kabelmanagement, das Anwenderfreundlichkeit gewährleistet.Insgesamt erfüllt die Ladestation alle Vorgaben für barrierefreies Bauen imöffentlichen Verkehrs- und Freiraum.Messebesucher sehen außerdem die Net Zero Series. Die batteriegestützteSmart-Energy-Lösung zählt in der Kategorie E-Mobility zu den Finalisten bei Thesmarter E AWARD 2024. Mit einer 233-kWh-Batterie bietet die Lösung eineLadeleistung von bis zu 210 kW - auch bei geringem Input von zum Beispiel nur 60kW. Vor Ort präsentiert XCharge die Net Zero Series mit einerPhotovoltaik-Integration und demonstriert damit die Kompatibilität des Gerätsmit Solarmodulen.XCharge nutzt die Messe auch als Rahmen, um seine Expertise und seine führende