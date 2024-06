Anleger leben in "ungewöhnlichen Zeiten", so die Citigroup in ihrem Ausblick auf das Jahr 2025. Letztes Jahr haben sie für 2024 eine Hausse auf 5.700 Punkten prognostiziert, "basierend auf einem Goldlöckchen-Szenario, das ein 'Soft Landing' und eine gewisse Bewertungs-Verbesserung aufgrund niedrigerer Zinssätze vorsieht."

Aber diese traditionellen Methoden funktionieren nicht mehr, da die Mega-Cap-Wachstumskohorte einen "übergroßen Einfluss" habe, so Citi-Analyst Scott Chronert. Daher haben die Strategen drei neue Anforderungen, um herauszufinden, wohin sich die Aktien als Nächstes bewegen: einen Blick auf den KI-Player Nvidia, die übrigen Aktien der Magnificent Seven und die anderen 493 Unternehmen im S&P-500-Index.