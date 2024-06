UniC-Serie mit der bahnbrechenden Zero Liquid Cooling- und Zero Air Conditioner-Technologie

"Bei Ampace stehen Produktsicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle. Die Industrie steht jetzt vor technologischen Herausforderungen, um den potenziellen wirtschaftlichen Wert von Energie zu erschließen, weshalb wir heute die UniC-Serie ankündigen", sagte Dr. Yuan, Chief Technology Officer von Ampace. "UniC C1 und UniC C5 sind für alle Szenarien der Energiespeicherung konzipiert und ermöglichen es den Kunden, den Return on Investment (ROI) ihrer Energie zu maximieren."

Während der Keynote stellte Ampace die UniC All-in-one C&I Outdoor Energy Storage Serie vor, die sich durch die revolutionäre Zero Liquid Cooling und Zero Air Conditioner Technologie auszeichnet und aus zwei Schlüsselkomponenten besteht: die Full Temperature Range Control Technology und Kunlun Cell 2.0 powered by GT 40 Technology. Die UniC-Serie umfasst zwei Modelle: den UniC C1 mit einer Kapazität von 92 kWh für kleine C&I-Anwendungen und den UniC C5 mit einer Kapazität von 256 kWh für mittlere C&I-Anwendungen.

Um den Energie-ROI des Kunden zu maximieren, regelt die Zero Liquid Cooling- und Zero Air Conditioner-Technologie die Batterietemperatur der UniC-Serie mit einer minimalistischen Temperatursteuerungsarchitektur, die potenzielle Risiken wie Leckagen, Kondensation und Kompressorausfälle verhindert und die Lebensdauer auf 15 Jahre verlängert.

Die UniC-Serie erhöht die Zykluszahl auf fast 11.000. Es senkt die Betriebskosten von 800 Euro auf 200 Euro jährlich und reduziert die Ausfallzeiten. Die UniC-Serie reduziert den Energieverbrauchsverlust auf nur 1,56 %, während herkömmliche C&I-Produkte bis zu 7 % bzw. 3,5 % ihres Durchsatzes für die Klimatisierung bzw. Flüssigkeitskühlung verlieren.

Dank der Richtlinien für die Produktsicherheit hat Ampace im Segment der ESS für Privathaushalte eine Null-Unfall-Bilanz vorzuweisen. Die UniC-Serie folgt den Richtlinien auf System- und Zellebene und verfügt über eine Abschirmungstechnologie zum Schutz vor thermischer Ausbreitung und eine gerichtete Explosionsentlastung, um die Sicherheit auf allen Ebenen zu gewährleisten.

Schließlich kann die UniC-Serie 1CP unterbringen, während sie die Null-Flüssigkeits- und Null-Klimatisierungs-Technologie verwendet. Diese Vielseitigkeit ist ideal für Schnellladestationen, Frequenzregelung, VPP und Hybridanwendungen.

Dank ihrer erstklassigen Leistung kann die UniC-Serie in verschiedenen C&I-Szenarien wie 5G-Basisstationen, Rechenzentren und Hochleistungs-Schnellladeeinrichtungen eingesetzt werden. Die Massenproduktion wird voraussichtlich im Dezember dieses Jahres beginnen.

Mit der Einführung der UniC-Serie demonstriert Ampace sein Engagement, Produkte mit höherer Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit für verschiedene Branchen anzubieten. Nächstes Jahr wird Ampace voraussichtlich ein neues Mitglied der UniC-Serie, den UniC i5, vorstellen, um den Kundennutzen weiter zu erhöhen. Ampace wird auch weiterhin technologische Innovationen vorantreiben, um eine grünere Zukunft für die Gemeinschaft zu ermöglichen.

